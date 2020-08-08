Новые корпуса сегодня открылись в Островецкой районной больнице

Работу начали отделение скорой помощи, акушерско-педиатрический, патолого-анатомический и хозяйственный корпуса. Первых пациентов только что отстроенная клиника начала принимать с февраля. Количество коек ЦРБ увеличилось: сейчас их 382. Открыто 16 отделений, 11 из них - межрайонные и межобластные. Всего же в Островецкой районной клинической больнице работают 885 специалистов.



По техническому оснащению Островецкая ЦРБ - самая укомплектованная больница Гродненской области. К слову, в сентябре начнется реконструкция ее старых корпусов. Они будут перепрофилированы в поликлинику на 640 посещений в смену.



