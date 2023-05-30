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Новые краски большого города - в Гродно зацвели красные каштаны

В Гродно зацвели необычные красные каштаны. Растение мало распространенное в Беларуси. Это гибрид двух видов: традиционного белого и американского красного. От привычного для наших широт каштана отличается меньшим размером листьев и ярко розовым соцветием. В Гродно новый вид высаживают уже на протяжении нескольких лет. Сегодня в городе сразу несколько локаций с такими деревьями.

Получился достаточно устойчивый гибрид, который хорошо выносит условия города. Хотя он меньше поражается, как наш каштан конский обыкновенный. Ну и больше необычен: новые соцветия, более декоративен.
Олег Созинов, завкафедрой Гродненского государственного университета им. Янки Купалы

Ежегодно посадки красного каштана в Гродно планируют увеличивать. Это придаст городу большее разнообразие, особенно в весенний период.

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