Новые краски большого города - в Гродно зацвели красные каштаны

В Гродно зацвели необычные красные каштаны. Растение мало распространенное в Беларуси. Это гибрид двух видов: традиционного белого и американского красного. От привычного для наших широт каштана отличается меньшим размером листьев и ярко розовым соцветием. В Гродно новый вид высаживают уже на протяжении нескольких лет. Сегодня в городе сразу несколько локаций с такими деревьями.