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Новые маршруты для водного транспорта открыли в Минске

Жара не покидает Беларусь.

Сегодня днем во многих районах нашей страны +30 - +34°С, местами до 36 градусов

Возможны грозы. Освежиться можно и на водных прогулках. В столице круизы на теплоходе "Свислочь" отправляются с пристани на Комсомольском озере. В этом году его путь обновили и дополнили. Работают на водных артериях Минска и прокаты катамаранов, лодок и вейкбордов.

Безопасность на воде

Залог безопасной поездки - инструктаж пассажиров перед путешествием и выдача защитных жилетов. Сотрудники ОСВОД и спасатели напоминают, что опасность может ждать и на суше. Находиться на солнце без головного убора опасно. Это может привести к солнечному удару.


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