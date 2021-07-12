Новые маршруты для водного транспорта открыли в Минске

Возможны грозы. Освежиться можно и на водных прогулках. В столице круизы на теплоходе "Свислочь" отправляются с пристани на Комсомольском озере. В этом году его путь обновили и дополнили. Работают на водных артериях Минска и прокаты катамаранов, лодок и вейкбордов.