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Новые маршруты появляются на велокарте столицы

Так, велодорожки двух районов - Заводского и Ленинского - свяжет 50-метровый мост. По завершении работ велодорожка пройдет и вдоль набережной Чижовского водохранилища. Сейчас ведутся проектные работы. Опробовать экомаршрут любители двухколесного транспорта смогут в следующем сезоне.

Развивать велосипедную инфраструктуру будут и далее. Так, большой экомаршрут планируют проложить вдоль Слепянской водной системы.

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