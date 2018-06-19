Новые маршруты появляются на велокарте столицы

Так, велодорожки двух районов - Заводского и Ленинского - свяжет 50-метровый мост. По завершении работ велодорожка пройдет и вдоль набережной Чижовского водохранилища. Сейчас ведутся проектные работы. Опробовать экомаршрут любители двухколесного транспорта смогут в следующем сезоне.