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Новые МАЗы поступили на вооружение белорусской армии
Очередная партия автомобилей МАЗ повышенной проходимости поступила на вооружение белорусской армии.
Церемония передачи прошла в Старых Дорогах. Более 30 образцов техники пополнили парк подразделений ВВС и войск ПВО. Только с начала 2023 года Вооруженные Силы получили уже более 100 машин модификации МАЗ.
Ежегодно в войска прибывает более 400 единиц новой автомобильной техники. В основном ее используют для решения таких задач, как перевозка личного состава, различных грузов. Также технику используем в качестве тягачей под различные комплексы вооружения. В первую очередь оснащаются подразделения и воинские части ВВС и ПВО, радиоэлектронной борьбы, ракетных войск и артиллерии.
Грузовые автомобили, которые передали белорусской армии, в стандартном исполнении имеют бортовую грузовую платформу, но могут поставляться также и без опции, в формате универсального грузового шасси под комплектацию различным оборудованием.
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