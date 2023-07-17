Новые МАЗы поступили на вооружение белорусской армии

Ежегодно в войска прибывает более 400 единиц новой автомобильной техники. В основном ее используют для решения таких задач, как перевозка личного состава, различных грузов. Также технику используем в качестве тягачей под различные комплексы вооружения. В первую очередь оснащаются подразделения и воинские части ВВС и ПВО, радиоэлектронной борьбы, ракетных войск и артиллерии.

Сергей Томчик, начальник автомобильного управления Министерства обороны Беларуси