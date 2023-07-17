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Новые МАЗы поступили на вооружение белорусской армии

Очередная партия автомобилей МАЗ повышенной проходимости поступила на вооружение белорусской армии.

Церемония передачи прошла в Старых Дорогах. Более 30 образцов техники пополнили парк подразделений ВВС и войск ПВО. Только с начала 2023 года Вооруженные Силы получили уже более 100 машин модификации МАЗ.

Ежегодно в войска прибывает более 400 единиц новой автомобильной техники. В основном ее используют для решения таких задач, как перевозка личного состава, различных грузов. Также технику используем в качестве тягачей под различные комплексы вооружения. В первую очередь оснащаются подразделения и воинские части ВВС и ПВО, радиоэлектронной борьбы, ракетных войск и артиллерии.
Сергей Томчик, начальник автомобильного управления Министерства обороны Беларуси

Грузовые автомобили, которые передали белорусской армии, в стандартном исполнении имеют бортовую грузовую платформу, но могут поставляться также и без опции, в формате универсального грузового шасси под комплектацию различным оборудованием.

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