Новые механизмы работы и основные изменения при проведении госзакупок - пояснения МАРТ

31 января 2024 года принят закон №354-З "Об изменении Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", направленный на совершенствование системы государственных закупок, повышение эффективности и оперативности обеспечения потребностей государства, сокращение рисков возможных злоупотреблений участников закупочного процесса. Об основных изменения и новых механизмах работы рассказал консультант отдела регулирования закупок управления государственных закупок Министерства антимонопольного регулирования и торговли Сергей Новиков, пишет БЕЛТА.

Законодательство о госзакупках претерпело существенные изменения. В частности, изменились основания и порядок проведения процедуры закупки из одного источника; требования к участникам; правила формирования, размещения и изменения годового плана государственных закупок; правила описания предмета государственной закупки; сроки проведения процедур и заключение договора; требования к содержанию предложений участников.

Условия проведения госзакупок

"Действие закона №354-З не распространяется на государственные закупки, а также заключенные договоры, которые были начаты до вступления в силу закона. Так, процедура госзакупки считается начатой со дня принятия заказчиком решения о ее проведении. Это происходит посредством утверждения или размещения заказчиком на электронно-торговой площадке конкурсных документов, аукционных документов, документов, представляемых юридическому или физическому лицу, в том числе ИП, для подготовки предложения в целях участия в процедуре запроса ценовых предложений. Также процедура осуществляется при утверждении или направлении заказчиком документов, когда проводится закрытая процедура. Решение о проведении процедуры закупки из одного источника принимается путем издания приказа, распоряжения либо учинения надписи на докладной записке", - рассказал Сергей Новиков.

Законодательство о госзакупках сейчас распространяется на заключение договоров аренды, в том числе лизинга, добавил он. "В частности, законом уточнено определение товара, по которому теперь принимаются вещи, за исключением денежных средств, ценных бумаг, валютных ценностей, иное имущество, в том числе имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности. Поэтому законодательство о госзакупках после вступления закона в силу распространяется на отношения по аренде и до заключения договора аренды", - пояснил специалист.

Однако, по его словам, в этом правиле есть исключение. Так, действие закона не распространяется на заключение договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений) изолированных помещений, машино-мест и их частей, относящихся к основным средствам машин, оборудования, транспортных средств, иного движимого имущества, находящегося в государственной собственности, а также в собственности хозяйственных обществ, более 50% акций которых принадлежит государству. Кроме того, под закон не подпадает заключение договоров аренды капитального строения (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей для осуществления оперативно-разыскной деятельности, обеспечения национальной безопасности Беларуси, заключение договоров аренды земельных участков, имущества, находящегося за рубежом. Заключение таких договоров осуществляется согласно иным нормативно-правовым актам.

"С 4 февраля законодательство о госзакупках не распространяется на осуществление административных процедур. Однако если для того, чтобы подать заявление, необходимо что-то купить, то для этого потребуется проведение госзакупки. При этом перечень административных процедур изложен в различных нормативно-правовых актах. Нужно тщательно проработать этот вопрос, чтобы знать, что относится к административной процедуре, а что - нет", - обратил внимание Сергей Новиков.

Также в законе №419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)" от 13 июля 2012 года закреплено положение о неразмещении служебной информации ограниченного распространения в государственной информационной аналитической системе управления госзакупками и на электронных торговых площадках. Соответственно неразмещение сведений о государственных закупках и сведений, относящихся к служебной информации ограниченного распространения, осуществляется с учетом положений закона.

Годовой план госзакупок

"С 4 февраля вопросы формирования, в том числе утверждения годового плана государственных закупок, определяются заказчиком в локальном правовом акте. Это может быть приказ, распоряжение, иной организационно-распорядительный документ, при этом с учетом требований закона №419. Таким образом, именно в этом локальном акте заказчика необходимо определить порядок формирования утверждения и ведения годового плана, внесение в него изменений и дополнений, определив ответственное лицо и размещая годовой план на электронной торговой площадке", - отметил консультант.

Законом предусмотрена возможность невключения в годовой план государственных закупок отдельных товаров, приобретаемых по процедуре закупки из одного источника, подчеркнул он.

"В годовой план госзакупок могут не включаться определенные документом товары, работы, услуги. В таком случае заказчик или организатор вправе не составлять и не размещать на ЭТП справку о проведении процедур закупки из одного источника при приобретении данных товаров по обозначенным основаниям", - констатировал Сергей Новиков.

При этом, как и ранее, сформированный годовой план государственных закупок, а также его изменения и дополнения подлежат размещению на ЭТП, кроме сведений, составляющих госсекреты или относящиеся к служебной информации ограниченного распространения. Сроки размещения годового плана на ЭТП, в том числе случаи его изменения, определяются заказчиком.

"Упрощен порядок проведения процедуры закупки из одного источника за счет исключения обязанностей изучения конъюнктуры рынка по большинству оснований, которые указаны в приложении к закону. Одновременно увеличен порог для применения процедуры закупки из одного источника с 300 до 500 базовых величин (1 БВ - Br40), ориентировочная стоимость годовой потребности товаров (работ, услуг)", - добавил эксперт.

Сергей Новиков акцентировал внимание на том, что изучение конъюнктуры рынка обязательно только в случае приобретения товаров согласно определенным пунктам закона. В иных случаях, в том числе при закупке товаров (работ, услуг) с ориентировочной стоимостью годовой потребности в однородных товарах до 50 базовых величин, обязанности изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры закупки из одного источника отсутствуют. Соответственно заказчик самостоятельно решает, каким образом определить лицо, которому будет направлено предложение о заключении договора по приобретению процедуры закупки из одного источника.

По словам Сергея Новикова, посредством процедуры закупки из одного источника допускается приобретение товаров собственного производства у учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, лечебно-трудовых профилакториев, лечебно-производственных (трудовых) мастерских, а также у организаций, созданных общественными объединениями инвалидов, в случае непривлечения соисполнителей.

"Кроме того, допускается приобретение печатных и электронных изданий определенных авторов, услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности государственных учреждений образования, государственных библиотек, государственных научных организаций у издателей таких печатных и электронных изданий. В случае если этим издателям принадлежат исключительные права на использование таких изданий, а также осуществление подписки на определенные периодические печатные и электронные издания", - отметил консультант.

Также претерпел изменения пункт положения к закону, который определяет конкретное лицо, у которого можно приобретать изделия народно-художественных ремесел. Теперь их необходимо покупать у государственного производственно-торгового объединения "Белхудожпромыслы" и входящих в его состав организаций, а также иных организациях, установленных законодательством.

Согласно закону процедура закупки из одного источника может быть проведена для приобретения товаров (работ, услуг), ориентировочная стоимость годовой потребности которых составляет не более 500 базовых величин. "В то же время процедура запроса ценовых предложений применяется в случае государственной закупки товаров, пороговое значение которых определено постановлением Совмина №395. Процедура запроса ценовых предложений применяется при пороговом значении ориентировочной стоимости годовой потребности государственной закупки; товаров - более 300, но не более 2 тыс. базовых величин, работ (услуг) - более 300, но не более 5 тыс. базовых величин", - напомнил Сергей Новиков.