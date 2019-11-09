Вместе с традиционными лекциями и семинарами - интерактивные площадки и мастер-классы. Новые методики совершенствования педагогов осваивают в Гродненском институте развития образования. За 75 лет, а именно столько существует учебное заведение, свое профессиональное мастерство здесь усовершенствовали сотни тысяч учителей из всего региона. Тренд последнего времени - профориентация школьников и лидерские курсы для руководителей разных отраслей экономики. О достижениях гродненской педагогической школы репортаж Юрия Карнеловича.



Детская медицинская помощь в шаговой доступности. Сегодня в Гродно маленькие жители нового микрорайона Ольшанка получили долгожданный подарок. Здесь открылась детская амбулатория, рассчитанная на 70 посещений в смену. Вести прием будут педиатры. Для пациентов действуют физиотерапевтический, процедурный, прививочный кабинеты, а также комната здорового ребенка. Есть собственная лаборатория. Учреждение разместилось на первом этаже многоквартирного дома. В микрорайоне Ольшанка уже действует амбулатория для взрослого населения. А в ближайшее время здесь планируют построить полноценную поликлинику на 550 посещений в смену.



