Новые методы лечения и спасения жизней: ангиохирург Брестской областной клинической больницы признан врачом года

Один из героев нашего времени. У Владимира Засимовича (врача-ангиохирурга из Бреста) двойной повод для радости. Накануне профессионального праздника он признан врачом года по итогам республиканского конкурса. Рассказывает Мария Тройнич.

Несколько часов назад 14-летний Артур перенес сложную операцию. Хирурги спасали его руку. Юноша проткнул кисть гвоздем: травма повредила сосуды и могла привести к необратимым последствиям. Но врачи проделали практически ювелирную работу. И уже скоро Артур сможет вернуться к привычному ритму жизни.

Артур - самый молодой пациент отделения сосудистой хирургии Брестской областной клинической больницы. В основном здесь оказывают помощь людям старшего поколения. И в этом состоит одна из сложностей для медиков: возрастные пациенты хуже переносят операции и дольше восстанавливаются. Но с помощью современного оборудования и новых методов лечения врачи смогли ускорить процесс выздоровления пациентов в несколько раз.

Нелли Бортник попала в больницу с варикозной болезнью. Операция была меньше суток назад, а уже завтра женщину отпустят домой. Это стало возможным благодаря инвазивному - малотравматичному методу операции.





Это имя и отчество пациенты произносят с большим уважением. Говорят, к врачу такого уровня огромное доверие. Накануне Владимир Засимович получил звание "Врач года Республики Беларусь". А до этого отделение под его руководством 4 года подряд становилось лучшим отделением сосудистой хирургии в стране. О своих профессиональных заслугах врач говорить не любит. И утверждает, что главная победа - это здоровье пациента. За один день в отделении проводят 4 операции. В год это 1200 человек, которым подарили возможность вернуться к полноценной жизни.

По словам хирурга, прошедший год стал для медиков настоящим экзаменом. В отделении оказалось немало пациентов с осложнениями после коронавирусной инфекции. Причем такими, что врачам пришлось находить и внедрять новые методы лечения.





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Появилось много неотложной патологии, которая потребовала срочного вмешательства. Мы перестроились и начали учиться. Учиться и лечению самой коронавирусной инфекции. И лечению наших заболеваний, клиника которых заметно поменялась. Владимир Засимович, завотделением Брестской областной клинической больницы

Врачи не только успешно справились с этой задачей, но и теперь обучают передовым технологиям коллег из районов. На базе больницы работает филиал кафедры общей хирургии.

Брестская областная клиническая больница признана одной из лучших в стране. Сегодня здесь выполняют сложнейшие высокотехнологичные хирургические вмешательства, в том числе по пересадке органов. Плановые операции не останавливают даже в пик коронавирусной инфекции. От всего персонала это потребовало высокой организации и слаженности в работе.

Качественная медицина сегодня по праву один из брендов Беларуси. И это стало возможным не только благодаря многолетней политике государства, но и профессионализму каждого, кто работает в сфере здравоохранения. И речь не только о компетенции, но и проявлении лучших человеческих качеств. За это сегодня вся страна говорит медикам спасибо.