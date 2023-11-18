Новые методы лечения пациентов обсудили в Минске на международной конференции в РНПЦ психического здоровья

Новые методы лечения пациентов и достижения мировой науки обсуждали 17 ноября в РНПЦ психического здоровья в белорусской столице. Там прошла международная конференция, посвященная 105-летию научно-практического центра, который является ведущим в стране по ведению пациентов невротического спектра. Основными задачами РНПЦ являются оказание помощи людям с психическими и психологическими расстройствами, в том числе с алкогольной и наркотической зависимостями.

РНПЦ психического здоровья отмечает 105-летие

Сегодня в РНПЦ психического здоровья почти полторы тысячи коек для оказания наркологической и психиатрической помощи. В структуре учреждения врачей. В более тысячи специалистов. Из них порядка 200 центре также работает около 25 молодых специалистов.