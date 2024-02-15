Новые методы спортивной реабилитации от именитого врача Италии - 20 февраля в проекте "Спорт-кадр"

Наш метод основан на остеопатии, на мануальной терапии, хиропрактике. Мы взяли все лучшее из этих трех направлений и сделали "микс". Метод подходит всем. При работе с нами повышается эффективность игры спортсменов в период предсезонных сборов, уменьшается количество травм, а если провести интенсивные сеансы за день-два непосредственно до матча, то в целом результат матча лучше. Отметим, мы уже представлены в 35 странах, и на этом не собираемся останавливаться!

Джованни Бонфанти, доктор остеопатии (Италия)