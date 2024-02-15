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Новые методы спортивной реабилитации от именитого врача Италии - 20 февраля в проекте "Спорт-кадр"
Обмен опытом и практические лекции о новом подходе в реабилитации как спортивных, так и бытовых травм. Это темы, с которыми в Минск приехал уникальный специалист из Италии, доктор остеопатии Джованни Бонфанти. Врач широко известен во всем мире: только в Instagram у него почти полтора миллиона подписчиков. В белорусскую столицу, чтобы послушать и увидеть лично, как работает специалист, приехали десятки остеопатов не только нашей страны, также - России и Литвы.
Наш метод основан на остеопатии, на мануальной терапии, хиропрактике. Мы взяли все лучшее из этих трех направлений и сделали "микс". Метод подходит всем. При работе с нами повышается эффективность игры спортсменов в период предсезонных сборов, уменьшается количество травм, а если провести интенсивные сеансы за день-два непосредственно до матча, то в целом результат матча лучше. Отметим, мы уже представлены в 35 странах, и на этом не собираемся останавливаться!
Это первый визит именитого специалиста в Беларусь. Среди клиентов Джованни Бонфати - звезды первой величины: актер Джордж Клуни, поп-дива Мадонна, певец и бизнесмен Ашер. Более детально о применении своей методики в мире спорта итальянский специалист расскажет в проекте "Спорт-кадр" в ближайший вторник на "Беларусь 5".