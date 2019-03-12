3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Новые методы воспитания и обучения применяют в детских садах Минской области
Малышей учат ткачеству, игре в шахматы, иностранному языку. Дошкольное учреждение № 1 в Смиловичах считается одним из лучших в центральном регионе. В шести группах занимаются 150 ребятишек. Многие из них с готовностью развивают и актерские способности, участвуют в театральных постановках.
Какой путь предлагают для нового поколения, расскажет Наталья Кезик. Гобелены и ковры для кукол в технике ручного ткачества. Воспитанники смиловичского детского сада № 1 над картинами из лент, нитей или шнурков работают почти ежедневно. Кружок по старинной технике плетения дети посещают с удовольствием. Вместе с ткачеством работает и группа юных полиглотов, где малыши изучают английский язык.
Занятия по иностранному языку в саду ведет учитель из местной школы
Кроме лингвистических уроков, дошкольники посещают танцевальный кружок и спортивную секцию. В первом смиловичском детском саду дошкольники с пятилетнего возраста могут научиться играть в шашки либо шахматы. Все доски и фигуры - шахматные и шашечные - сделаны руками родителей и воспитателей.
Благодаря им в саду появилась и своя богатая костюмерная. Форма милиционера, спасателя, костюм продавца и парикмахера. Нарядов для различных театральных представлений и праздничных утренников хватит на всех воспитанников. В детском саду 7 воспитателей. Среди молодых специалистов Екатерина Чернявская. По распределению после педагогического университета она из столицы приехала работать в Смиловичи. С этого года набрала свою группу детей.
Не первый год в дошкольном учреждении образования работают утренние и вечерние группы
Здесь дети находятся под наблюдением воспитателей с семи часов утра до семи вечера. А "Мамина школа" помогает детям привыкнуть к новым условиям в детском саду.
Президент
Все
Лукашенко продлил программу семейного капитала. Что предусмотрено указом?
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Политика
Все
Общество
Все
Разработку новых форм и методов противодействия современным угрозам обсуждают в Минске
Вступил в силу приговор по уголовному делу о заговоре с целью захвата власти в Беларуси
Проект "Руководитель будущего" объединил студентов БГУ. Расскажем, на что направлена инициатива
Максимум драйва и экстрима - Гомель стал съемочной площадкой для международного дрифт-проекта
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов