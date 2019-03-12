Новые методы воспитания и обучения применяют в детских садах Минской области

Малышей учат ткачеству, игре в шахматы, иностранному языку. Дошкольное учреждение № 1 в Смиловичах считается одним из лучших в центральном регионе. В шести группах занимаются 150 ребятишек. Многие из них с готовностью развивают и актерские способности, участвуют в театральных постановках.

Какой путь предлагают для нового поколения, расскажет Наталья Кезик. Гобелены и ковры для кукол в технике ручного ткачества. Воспитанники смиловичского детского сада № 1 над картинами из лент, нитей или шнурков работают почти ежедневно. Кружок по старинной технике плетения дети посещают с удовольствием. Вместе с ткачеством работает и группа юных полиглотов, где малыши изучают английский язык.







Занятия по иностранному языку в саду ведет учитель из местной школы

Кроме лингвистических уроков, дошкольники посещают танцевальный кружок и спортивную секцию. В первом смиловичском детском саду дошкольники с пятилетнего возраста могут научиться играть в шашки либо шахматы. Все доски и фигуры - шахматные и шашечные - сделаны руками родителей и воспитателей.

Благодаря им в саду появилась и своя богатая костюмерная. Форма милиционера, спасателя, костюм продавца и парикмахера. Нарядов для различных театральных представлений и праздничных утренников хватит на всех воспитанников. В детском саду 7 воспитателей. Среди молодых специалистов Екатерина Чернявская. По распределению после педагогического университета она из столицы приехала работать в Смиловичи. С этого года набрала свою группу детей.







Не первый год в дошкольном учреждении образования работают утренние и вечерние группы