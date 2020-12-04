Новые муралы появились на фасадах домов в Воложине

Воложине. Монументальные произведения на стенах зданий создали в рамках инициативы райисполкома и местного отдела по чрезвычайным ситуациям. Идею поддержали белорусские художники: сразу в нескольких микрорайонах они создали разные сюжеты. Это и тема малой родины, и зарисовки из жизни местных жителей, есть и познавательные мегаполотны для детей.