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Новые муралы появились на фасадах домов в Воложине

Воложине. Монументальные произведения на стенах зданий создали в рамках инициативы райисполкома и местного отдела по чрезвычайным ситуациям. Идею поддержали белорусские художники: сразу в нескольких микрорайонах они создали разные сюжеты. Это и тема малой родины, и зарисовки из жизни местных жителей, есть и познавательные мегаполотны для детей.

Созданы монументальные картины преимущественно на объектах технического назначения. Всего запланировано раскрасить 400 квадратных метров.

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