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Новые направления в животноводстве развивают сельхозорганизации Минской области

В Логойском районе занимаются выращиванием овец породы Иль-де-Франс

. Это проект иранских инвесторов. На очереди - почти полторы тысячи животных. Белорусских баранов экспортируют в Россию и Казахстан. А в планах - и производство мяса.О достижениях и перспективах работы бизнесменов-аграриев и ученых - репортаж

Алексея Кондратенко.

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