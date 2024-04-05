Новые назначения, строительство больницы и новое дыхание стеклозавода в Гродно - неделя в президентском графике в рубрике "Докрутим с Круталевич"

Новые лица в исполнительной власти, руководстве банков и концернов, новая больница в Гродно и новое дыхание для Гродненского стеклозавода - эта неделя в президентском графике была плотной и командировочной.

Из плюсов - поводы, скорее, позитивные. Людей, готовых эффективно работать, а именно этого ждут от новых топ-управленцев, Президент согласовал. При этом нужно понимать, чтобы попасть в этот кадровый резерв, надо не один год себя показывать в деле.

На высоких постах в Беларуси случайных людей не бывает. Особенно сейчас. Кадры вообще решают все. Последние президентские мероприятия - командировка в Гродно и назначения во Дворце - очень понятно это демонстрируют.





Начнем с Гродно. Докрутим тему - у рабочей поездки было два пункта: закладка капсулы (часть торжественной церемонии) на месте строительства новой больницы и посещение новой производственной площадки "Аульс" Гродненского стеклозавода

Оба проекта для Гродно важные. По больнице: это будет первый в регионе госпиталь с терапевтическим уклоном. Проще говоря, клиника для пожилых людей - им же обычно (это вообще и нам всем в не такой далекой перспективе) нужны комплексные обследования. Больницу построят в рекреационной зоне, рядом с Неманом, чтобы людям было приятно выйти, побыть на свежем воздухе. Это уже не говоря о том, что в клинике предусмотрено все - от реанимации до кабинетов телемедицины.







Как пояснил председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Караник, новая больница спроектирована без всяких излишеств, но с учетом опыта работы в пандемию, поэтому по расположению предусмотрено четыре крыла, что позволяет их без проблем зонировать при необходимости.

"Отлично. Значит, за два года мы должны ее построить", - сказал белорусский лидер.

Почему за два? Сокращение стройки - это всегда экономия денег, хороший ориентир - Китай, там больница может «встать» за две недели, благодаря модульным системам. И второе - оперативнее решится вопрос с переездом части второй гродненской клиники, которая находится в зданиях Бернардинского монастыря - это, конечно, уникальная история.



"Наше учреждение располагается на первой линии от Немана, и если здесь будет расположен туристический центр (а гостиниц у нас тоже не хватает), это будет очень хорошо», - предлагает жительница города.



Разумный подход? Разумный. Одна из причин - губернатор - профессиональный медик. Можно ли построить такую больницу, не будучи доктором? Наверное, да, но точно с гораздо большими усилиями и, конечно, привлечением профессионалов. Вот это очень важный момент. Невозможно разбираться во всем, но надо уметь создавать команды, которые могут решать такие задачи и, конечно, можно во все вникнуть. При условии, что человек хочет что-то оставить после себя.





Александр Лукашенко, Президент Беларуси: У нас с вами большие планы, мы еще с вами немало сделаем. Но главное, мы должны сделать так, чтобы наши дети, опираясь на то, что мы сделали, сделали больше. Мы должны нашим детям сделать какой-то небольшой задел. Это же наши дети. Они же для нас ценнее, чем мы сами для себя.



Отсюда же и просьба Президента, и требование, иногда ультиматум - градация меняется - о "бережливости". Это же действительно правда: Беларусь - страна без богатых ресурсов, созданная фактически на труде.



Если в цифрах, "людская политика" конкретно Гродненскому региону обходится в 2 миллиарда 506 миллионов рублей - 2/3 бюджета, точно 64,7 процента от всех расходов. 1 миллиард 123 миллиона уходит образование, 966 миллионов - на здравоохранение, на культуру - 90 миллионов и спорт - почти 70 миллионов. Эти же деньги надо заработать!



Инвестпроекты тоже связаны и с местными, и с республиканским бюджетом. Деньги вкладывают, они возвращаются, начинаются заработки. Их тратят и на соцсферу. "Аульс" - новая производственная площадка Гродненского стеклозавода, больше связан и с "деньгами страны", и с местным инновационным фондом. Производят тару из стекла почти любого дизайна, формы и запросов и тут тоже вопрос кадров - этот проект нужно было ведь просчитать.