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Новые назначения, строительство больницы и новое дыхание стеклозавода в Гродно - неделя в президентском графике в рубрике "Докрутим с Круталевич"
Новые лица в исполнительной власти, руководстве банков и концернов, новая больница в Гродно и новое дыхание для Гродненского стеклозавода - эта неделя в президентском графике была плотной и командировочной.
Из плюсов - поводы, скорее, позитивные. Людей, готовых эффективно работать, а именно этого ждут от новых топ-управленцев, Президент согласовал. При этом нужно понимать, чтобы попасть в этот кадровый резерв, надо не один год себя показывать в деле.
На высоких постах в Беларуси случайных людей не бывает. Особенно сейчас. Кадры вообще решают все. Последние президентские мероприятия - командировка в Гродно и назначения во Дворце - очень понятно это демонстрируют.
Начнем с Гродно. Докрутим тему - у рабочей поездки было два пункта: закладка капсулы (часть торжественной церемонии) на месте строительства новой больницы и посещение новой производственной площадки "Аульс" Гродненского стеклозавода
Оба проекта для Гродно важные. По больнице: это будет первый в регионе госпиталь с терапевтическим уклоном. Проще говоря, клиника для пожилых людей - им же обычно (это вообще и нам всем в не такой далекой перспективе) нужны комплексные обследования. Больницу построят в рекреационной зоне, рядом с Неманом, чтобы людям было приятно выйти, побыть на свежем воздухе. Это уже не говоря о том, что в клинике предусмотрено все - от реанимации до кабинетов телемедицины.
Как пояснил председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Караник, новая больница спроектирована без всяких излишеств, но с учетом опыта работы в пандемию, поэтому по расположению предусмотрено четыре крыла, что позволяет их без проблем зонировать при необходимости.
"Отлично. Значит, за два года мы должны ее построить", - сказал белорусский лидер.
Почему за два? Сокращение стройки - это всегда экономия денег, хороший ориентир - Китай, там больница может «встать» за две недели, благодаря модульным системам. И второе - оперативнее решится вопрос с переездом части второй гродненской клиники, которая находится в зданиях Бернардинского монастыря - это, конечно, уникальная история.
"Наше учреждение располагается на первой линии от Немана, и если здесь будет расположен туристический центр (а гостиниц у нас тоже не хватает), это будет очень хорошо», - предлагает жительница города.
Разумный подход? Разумный. Одна из причин - губернатор - профессиональный медик. Можно ли построить такую больницу, не будучи доктором? Наверное, да, но точно с гораздо большими усилиями и, конечно, привлечением профессионалов. Вот это очень важный момент. Невозможно разбираться во всем, но надо уметь создавать команды, которые могут решать такие задачи и, конечно, можно во все вникнуть. При условии, что человек хочет что-то оставить после себя.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси: У нас с вами большие планы, мы еще с вами немало сделаем. Но главное, мы должны сделать так, чтобы наши дети, опираясь на то, что мы сделали, сделали больше. Мы должны нашим детям сделать какой-то небольшой задел. Это же наши дети. Они же для нас ценнее, чем мы сами для себя.
Отсюда же и просьба Президента, и требование, иногда ультиматум - градация меняется - о "бережливости". Это же действительно правда: Беларусь - страна без богатых ресурсов, созданная фактически на труде.
Если в цифрах, "людская политика" конкретно Гродненскому региону обходится в 2 миллиарда 506 миллионов рублей - 2/3 бюджета, точно 64,7 процента от всех расходов. 1 миллиард 123 миллиона уходит образование, 966 миллионов - на здравоохранение, на культуру - 90 миллионов и спорт - почти 70 миллионов. Эти же деньги надо заработать!
Инвестпроекты тоже связаны и с местными, и с республиканским бюджетом. Деньги вкладывают, они возвращаются, начинаются заработки. Их тратят и на соцсферу. "Аульс" - новая производственная площадка Гродненского стеклозавода, больше связан и с "деньгами страны", и с местным инновационным фондом. Производят тару из стекла почти любого дизайна, формы и запросов и тут тоже вопрос кадров - этот проект нужно было ведь просчитать.
Что касается назначений четверга, если посмотреть на предыдущие должности специалистов, понятно, что это рост по карьерной лестнице и на местах их знают. Условно, Сергей Столярчук был зампредом Банка развития три года и стал председателем. Александру Пшенному предстоит решить проблемы Беллесбумпрома - до этого он был в роли заместителя, сейчас за ним стратегия. А концерн не в самом лучшем состоянии с кредитами с 2010 года.
Дмитрий Городецкий, зампред Брестского облисполкома, стал первым зампредом. Сейчас будет личное наблюдение - в состав Брестского облисполкома попал и экс-мэр Барановичей Михаил Баценко. "О бывших или хорошо, или никак" - на мэрах не работает, так вот в небольших городах работал руководитель или нет, видно сразу: от дорог и больниц до собранных в исполкоме блогеров. Баценко успевал работать и с медиасферой - это хороший показатель открытости власти. Никогда в Барановичах лидеры мнения не были так объединены исполкомом! Это видно и по событиям в городе, и по развитию спорта, танцевальных школ, каких-то постоянных молодежных open air. Так вот с Баценко в Барановичах расставаться не очень хотят, но верят, что замена - Максим Антонюк - пришел из строительной сферы - будет эквивалентной.
"Вы приходите во власть в непростые времена. Вы согласились возглавить соответствующие участки. И я Вам за это благодарен. Только с сегодняшнего дня настройтесь на очень серьезную тяжелую работу. У нас есть все для того, чтобы сегодня работать. Не хватает только дисциплины. Будет дисциплина и порядок, будут компенсированы некоторые недоработки", - отметил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Кому может такое не понравиться? Комфортная работа - не синоним расслабленная, а комфортная - путь к результатам в любой сфере. Потому что есть только один психологический мотиватор для человека. Знаете какой? По версии не только Дейла Карнеги: быть значимым. Мы все хотим внимания, признания, заслуг в том или ином виде. И если есть условия роста и это поощряется, вот чем богата Беларусь, так это "мозгами", и этот ресурс неисчерпаем. Сейчас будет обновляться президентский кадровый реестр, много изменений в ветвях власти, в общем, мы по-прежнему держим "политику возможностей", нужно просто хотеть.
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