Игровые площадки во дворах для детей разного возраста и создание безопасных условий для отдыха. Новые нормативы разрабатываются для благоустройства дворовых территорий. Проект сейчас готовит Министерство архитектуры и строительства. Отрегулируют также такие вопросы, как огораживание кварталов, видеонаблюдение и контроль во дворах. Сейчас в столичных дворах активно ведутся ремонтные работы: восстанавливают дорожное покрытие, игровое оборудование, контейнерные площадки.