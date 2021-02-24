3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Новации в кодексах об административных правонарушениях
С 1 марта вступят в силу новые КоАП и ПИКоАП
В основе новых кодексов - принципы гуманизации и либерализации
Важно отметить, меры ответственности, которые связаны с массовыми беспорядками и митингами наш Административный кодекс занимает куда более демократическую и щадящую позицию, чем многие зарубежные. Так, во Франции, если проводят без соответствующего разрешения массовое мероприятие - год лишения свободы и 15 тысяч евро штраф. А у нас в первый раз штраф до 20 базовых величин, это 580 рублей, во второй - от 20 базовых и выше.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов