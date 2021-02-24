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Новации в кодексах об административных правонарушениях

С 1 марта вступят в силу новые КоАП и ПИКоАП

В основе новых кодексов - принципы гуманизации и либерализации

Важно отметить, меры ответственности, которые связаны с массовыми беспорядками и митингами наш Административный кодекс занимает куда более демократическую и щадящую позицию, чем многие зарубежные. Так, во Франции, если проводят без соответствующего разрешения массовое мероприятие - год лишения свободы и 15 тысяч евро штраф. А у нас в первый раз штраф до 20 базовых величин, это 580 рублей, во второй - от 20 базовых и выше.

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