Новые новогодние композиции и фотозоны появятся в Минске

Сотня километров гирлянд, десятки елок и арткомпозиций украсят предновогоднюю столицу. Основные локации по традиции развернутся в центре: Октябрьская площадь и площадь Независимости, Дворец спорта и городская ратуша. Для каждой площадки разработали новый дизайн.



Каким будет зимний Минск и где появятся новые конструкции, узнала Елена Витко.



Единой цветовой гаммы не будет, это будет фейерверк. Это будет взрыв красок. И на каждой из локаций будет присутствовать новая фотозона, новый декор.



Этой зимой даже "распустятся" васильки! Цветы украсят елку у Национальной библиотеки. Четырехметровый мешок с подарками появится на площади Независимости. Там же впервые засверкает объемная сказочная тиара. У Дворца Республики же можно будет прогуляться под световыми фонтанами-арками. Пестрить атмосферными снимками соцсети будут также под геолокациями "Чижовка-Арена", "Комаровский рынок", "Белгосцирк" и, конечно, "Дворец спорта".