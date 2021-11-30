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Новые новогодние композиции и фотозоны появятся в Минске
Сотня километров гирлянд, десятки елок и арткомпозиций украсят предновогоднюю столицу. Основные локации по традиции развернутся в центре: Октябрьская площадь и площадь Независимости, Дворец спорта и городская ратуша. Для каждой площадки разработали новый дизайн.
Каким будет зимний Минск и где появятся новые конструкции, узнала Елена Витко.
Единой цветовой гаммы не будет, это будет фейерверк. Это будет взрыв красок. И на каждой из локаций будет присутствовать новая фотозона, новый декор.
Этой зимой даже "распустятся" васильки! Цветы украсят елку у Национальной библиотеки. Четырехметровый мешок с подарками появится на площади Независимости. Там же впервые засверкает объемная сказочная тиара. У Дворца Республики же можно будет прогуляться под световыми фонтанами-арками. Пестрить атмосферными снимками соцсети будут также под геолокациями "Чижовка-Арена", "Комаровский рынок", "Белгосцирк" и, конечно, "Дворец спорта".
Зимней атмосферой наполнятся все городские улицы. Вдоль главных магистралей будут парить снежинки, осветительные мачты украсят морозные узоры и рождественские венки.
Более 30 елок установят в столице к новогодним праздникам
По-новому в этом году засияет и площадка у городской ратуши. Здесь установят сразу три ажурные фрезерованные елки. Деревья будут высотой 10, 12 и 14 метров - их подсветят разными цветами. Цифры же "2022" на колоннах дополнят новогоднюю композицию.
Всего к праздникам в столице появятся 33 новогодних дерева. Этот каркас, например, вырос у филармонии. Хвойные же - возле Дворца спорта и в парке Горького уже усыпаны разноцветными шарами и снежинками, а Главная елка примеряет светодиодный наряд. Впрочем, LED-шоу для минчан обеспечат не только 130 пиксельных гирлянд - сейчас изготавливают новые 3Д фигуры.
Включить иллюминацию планируют в середине декабря. Сейчас же трейлер "зимней сказки" демонстрируют столичные витрины.
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