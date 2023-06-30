Новые обеды пришлись по вкусу - успешный проект по питанию будет работать во всех школах Беларуси

Пилотный проект по питанию, который стартовал в конце прошлого года, распространят на все школы Беларуси. Об этом сообщили сегодня в правительстве. Там прошло совещание по итогам дегустации нового меню для 20 школ. Была создана и межведомственная комиссия. Опрос детей, учителей и родителей показал, что более 90 % поддерживают новые подходы по перечню блюда на обед.



Среди фаворитов - пельмени, бургеры и картофельная бабка. С нового учебного года они появятся в столовых школ. Но поэтапно. Необходимо переподготовка поваров и дооснащение пищеблоков. На новое оборудование нужно не менее 35 млн рублей.