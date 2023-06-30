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Новые обеды пришлись по вкусу - успешный проект по питанию будет работать во всех школах Беларуси

Пилотный проект по питанию, который стартовал в конце прошлого года, распространят на все школы Беларуси. Об этом сообщили сегодня в правительстве. Там прошло совещание по итогам дегустации нового меню для 20 школ. Была создана и межведомственная комиссия. Опрос детей, учителей и родителей показал, что более 90 % поддерживают новые подходы по перечню блюда на обед.

Среди фаворитов - пельмени, бургеры и картофельная бабка. С нового учебного года они появятся в столовых школ. Но поэтапно. Необходимо переподготовка поваров и дооснащение пищеблоков. На новое оборудование нужно не менее 35 млн рублей.


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Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: Питание стало более качественным, мы отметили снижение уровня отходов до 10-20 %. Раньше это было 50-60 %. Мы получаем определенные позитивные результаты. Часть учреждений, определили облисполкомы, перейдет с 1 сентября 2023 года (мы будет проводить эту работу поэтапно). Следующая часть (определенная часть в зависимости от региона и изыскания дополнительный финансовых средств) - с 1 января 2024 года и, соответственно, следующий этап - с 1 сентября 2024 года.

В нескольких школах Минска опробовали пилотный проект "Здоровый буфет", и таких с сентября будет появляться все больше. Чтобы дети, помимо основного обеда, могли что-то докупить на переменах.

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