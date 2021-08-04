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Новые объекты на карте города-спутника Смолевичи

Новый этап развития столичного города-спутника Смолевичи. Сегодня здесь строят 2 дома в квартале для минчан, 6 возводят для самих жителей райцентра. Практически готова и школа, а на очереди строительство поликлиники как для взрослых, так и детей.

Одновременно почти завершена реконструкция трассы Р53. Участок от Кургана Славы до Смолевичей сейчас бетонный и широкополосный. О масштабных изменениях на востоке центрального региона - Алексей Кондратенко (видео).


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