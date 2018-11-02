Новые объекты откроются на праздничной неделе в Беларуси

Обновленный меховой комбинат в Витебске - только начало большой праздничной недели. Подарков будет много. Уже завтра в Белыничах десятки многодетных семей смогут заселиться в многоквартирный жилой дом. В Минске с облегчением вздохнут водители - после восстановления заработает транспортная развязка на МКАД. Детские садики откроются в Ивье и Витебске, а в Гродно - гостиничный комплекс. Столичные артисты вернутся в здание театра "Минскконцерт". Новые объекты появятся у спортсменов, кадетов, не забудут про пожилых людей. В числе так необходимых подарков - отделения в больницах, в частности, в Гомеле и Гродно. Заработают и новые производства - в Могилеве и в Дзержинском районе. Обо всех этих объектах - их важности для страны и востребованности для людей - мы расскажем в наших информационных выпусках.