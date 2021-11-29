Новые образцы техники поступили на вооружение в белорусские войска

Пока некоторые провозглашают себя якобы властелинами мира и хозяевами новых технологий, включая вооружения, Беларусь планомерно усиливает оборонный потенциал своими новыми образцами техники. Так, радиорелейные станции поступили на вооружение в белорусские войска. Тест-драйв предстоит батальону связи Северо-западного оперативного командования. Отечественные станции разработаны на предприятиях Госкомвоенпрома с учетом последних достижений в сфере военной связи и по своим тактико-техническим характеристикам не уступают мировым аналогам.

Только в прошлом году коллаборация Госкомвоенпрома и Вооруженных сил увенчалась тем, что в армии появились более 2 тысяч новых образцов вооружения, военной и специальной техники. Сегодня упор делается на разработки отечественного ВПК. Например, после недавних успешных испытаний бронетранспортера Volat V-2 Минского завода колесных тягачей принято решение о разработке двух модификаций боевой машины для наших Вооруженных сил. В течение двух лет изделия максимально протестируют, техника будет принята на вооружение. Если говорить о новинках, то можно отметить и реактивную систему залпового огня "Флейта". На днях на Обуз-Лесновском полигоне провели ее первую боевую стрельбу. После испытаний разработчики отметили, что "Флейта" способна оперативно подготавливаться к стрельбе, выполнять боевое задание и менять позицию в кратчайшие сроки.