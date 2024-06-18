Новые образцы военной формы представили Президенту Беларуси. Чем не устраивает старая - поинтересовался Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко перед заседанием Совета безопасности во Дворце Независимости ознакомился с перспективными образцами новых предметов формы одежды для военнослужащих, пишет БЕЛТА.



Образцы новой формы были подготовлены Министерством обороны по поручению главы государства. В ведомстве пояснили, что изменения обусловлены мировыми тенденциями, трансформацией выполняемых военнослужащими учебно-боевых задач, а также необходимостью унификации отдельных предметов форменной одежды для разных категорий военнослужащих.



"Что нового? Чем не устраивает та одежда, которая есть?" - спросил Александр Лукашенко.



Как доложил Президенту заместитель министра обороны по тылу - начальник тыла Вооруженных Сил Андрей Бурдыко, предлагаемые изменения позволят расширить функциональность военной формы, обеспечить удобство при ее ношении с учетом специфики выполняемых военнослужащими задач.



Все новшества - перечень и наименование предметов военной одежды, их цветовая гамма - закреплены в проекте указа Президента. К выпуску планируется тактическая рубашка, флисовая куртка, кашне летнее и зимнее для боевой формы одежды. Меховые воротники в зимних куртках заменят на текстильные, а кант на форме внутренних войск МВД будет выполняться в краповом цвете - это дань традициям.



Для женщин пошьют платья. Форму дополнят шляпа и галстук-бант, а осенью - демисезонные ботинки. У курсантов появится так называемый офисный комплект из куртки и брюк (нынешняя повседневная форма с кителем будет одеваться на торжественные мероприятия), на лето им, как и солдатам, будут выдавать футболки поло.



В военном ведомстве считают, что также необходимо пересмотреть форму суворовцев: существующая утверждена в 1996 году. Она будет похожа на форму курсантов, но выполнена в привычных темных оттенках. Изменения будут закреплены в отдельном указе.



"Цена вопроса?" - уточнил глава государства.



"Цена вопроса остается прежней за счет увеличения сроков носки, замены других предметов одежды", - сказал Андрей Бурдыко.



Он добавил, что разработанные модели были переданы в войска для опытной носки. При производстве формы учитывались пожелания и предложения военнослужащих.



"Вас устраивает - хорошо. Денег лишних не просите. Так тому и быть", - резюмировал Президент.



Вместе с тем Александр Лукашенко заметил, что, если возникает необходимость усовершенствовать форму, не надо ждать нескольких лет. Эти вопросы должны решаться оперативно, подчеркнул он.



Ожидается, что новая форма станет поступать в войска в третьем-четвертом квартале этого года - после принятиях необходимых нормативных правовых актов и внутриведомственных документов.



Что важно, вся форма изготовлена на белорусских предприятиях и из отечественных тканей. В производстве участвовали флагманы текстильной промышленности - могилевский "Моготекс" и минский "Камволь". Всего же в работу было включено около 10 предприятий швейной отрасли.



"98% тканей, который используются для изготовления одежды, - это ткани белорусского производства, и это радует", - отметила председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.



По ее словам, при производстве новых образцов формы особое внимание было уделено защитным свойствам одежды и ее износостойкости.



"Отличительной чертой данной коллекции является и то, что мы подумали о наших девушках, о несении службы ребятами в летний период. Поэтому в списке обмундирования появилась летняя одежда в виде платьев, рубашек поло. А в куртках, например, добавился капюшон. Хочется, чтобы наши военнослужащие различных видов войск чувствовали себя удобно в любое время года и в повседневной форме, и в парадной одежде", - рассказала Татьяна Лугина.

