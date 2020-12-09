Новые парковочные места оборудовали в Советском районе Минска

В столице продолжается замена дорожного покрытия и увеличивается количество парковочных мест. В Советском районе столицы в этом году их появилось 229, также построено 40 велопарковок. Это почти в два раза больше, чем планировалось. Гостевые парковки оборудовали на дворовой территории улиц Ломоносова, Олешева и Гамарника. Появились новые машино-места и рядом с медико-реабилитационным центром на Сурганова.