Новые педклассы открываются в школах Минской области

Педагогические классы набирают популярность в школах Минской области. Например, только в Вилейском районе - 6 групп. Дополнительное профильное образование там получают почти 40 учащихся. Факультативные занятия состоят из психологических и педагогических модулей. Под конец обучения будущие педагоги готовят портфолио - и (при условии среднего балла не пониже 8) могут поступать в педагогические вузы без ЦТ.