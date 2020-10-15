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Новые педклассы открываются в школах Минской области

Педагогические классы набирают популярность в школах Минской области. Например, только в Вилейском районе - 6 групп. Дополнительное профильное образование там получают почти 40 учащихся. Факультативные занятия состоят из психологических и педагогических модулей. Под конец обучения будущие педагоги готовят портфолио - и (при условии среднего балла не пониже 8) могут поступать в педагогические вузы без ЦТ.

Кстати, в Вилейском районе профессию педагога для дальнейшего изучения выбирают 17 % учащихся. Среди выпускников педагогических классов - эта цифра значительно выше.

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