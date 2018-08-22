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Новые подходы к благоустройству в рамках молодежного проекта "Мой родны кут"

Технические здания украшают оригинальными арт-объектами. Сюжеты выбирают местные жители. Активно присоединяются они и к инициативе навести порядок около домов и оформить зеленые зоны.

Cамые оригинальные художественные идеи проекта "Мой родны кут" определят осенью во время городского конкурса по благоустройству.

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