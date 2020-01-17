Новые подходы к профессиональному пенсионному страхованию начинают действовать с этого года

С этого года начинают действовать новые подходы к профессиональному пенсионному страхованию. Они касаются тех, кто работает в особых условиях. А именно врачей, учителей, швей, водителей общественного транспорта, трактористов и бортпроводников. В целом примерно 20 000 работников.



Кто не успел наработать себе дополнительную пенсию по стажу в особых условиях труда, может уйти на заслуженный отдых досрочно и при этом не потерять в деньгах. По указу, подписанному сегодня Президентом, они будут получать такие же суммы, как и все пенсионеры по возрасту. А это значительно больше, чем их накопленные средства. Новые подходы, как отметили в Минтруда, направлены на повышение уровня досрочных пенсий белорусов.



Те, кто готов продолжать работать во вредных условиях по достижении пенсионного возраста, смогут после получать и общую пенсию, и доплату. Также на эту прибавку за вредность можно претендовать и сразу к зарплате.

О новых подходах в профессиональной пенсионной системе в эксклюзивном интервью расскажет глава Минтруда Ирина Костевич в это воскресенье в "Главном эфире".

