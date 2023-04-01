Новые подходы в лечении онкопациентов и нейронные сети в диагностике заболеваний. Маргарита Досина о науке в белорусском здравоохранении

Место науки в развитии страны должно быть более заметным, - отметил глава государства в своем выступлении и призвал больше внимания уделять выполнению программ Союзного государства. Пора уже окончательно избавиться от чужих болтов и гаек и выпускать по-настоящему свой продукт, в том числе продукт Союзного государства, сказал наш Президент.



О реализации совместных с Россией медицинских проектов, а также белорусских инновациях в интервью нашему каналу рассказала начальник отдела науки Министерства образования Маргарита Досина (подробности в видео).



