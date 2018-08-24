Новые подходы в образовании обсуждают на августовском педагогическом форуме

Новые подходы в образовании в эти минуты обсуждают на августовском педагогическом форуме в Национальной библиотеке. Акцент - на профориентацию школьников. В этом году, кроме педагогических классов, появятся аграрные. Обучение у 10-классников будет проходить в шестой школьный день на базе профессионально-технических учреждений.