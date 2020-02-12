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Новые подходы в водоотведении обсуждают сегодня на международном уровне
Масштабная конференция проходит в столице. Полсотни специалистов из России, Украины, Германии, Венгрии, Дании предлагают свои технологические решения в улучшении работы городских канализационных систем. Например, канадские коллеги разработали экологическую технологию по очистке сточных вод. Новый метод позволяет убрать содержание фосфора и аммиака, чтобы превратить их в высококачественные питательные вещества. Полезные микроэлементы используют в сельском хозяйстве.
Реконструкцию Минской очистительной станции планируют завершить до 2025 года. Что касается других проектов, то в ближайшие пять лет столица будет полностью переведена на подземные источники питьевой воды, что значительно улучшит ее качество.
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