Новые подходы в водоотведении обсуждают сегодня на международном уровне

Масштабная конференция проходит в столице. Полсотни специалистов из России, Украины, Германии, Венгрии, Дании предлагают свои технологические решения в улучшении работы городских канализационных систем. Например, канадские коллеги разработали экологическую технологию по очистке сточных вод. Новый метод позволяет убрать содержание фосфора и аммиака, чтобы превратить их в высококачественные питательные вещества. Полезные микроэлементы используют в сельском хозяйстве.



Реконструкцию Минской очистительной станции планируют завершить до 2025 года. Что касается других проектов, то в ближайшие пять лет столица будет полностью переведена на подземные источники питьевой воды, что значительно улучшит ее качество.



