Новые подробности аварии с участием международного автобуса в Дзержинском районе

Следователи продолжают выяснять обстоятельства аварии с участием международного автобуса в Дзержинском районе. Травмы получили 15 человек. К этому моменту в больнице остаются 6 пациентов. Один из них в тяжелом состоянии. Среди пациентов БСМП были и двое граждан Германии. Сейчас их жизни ничто не угрожает. За последнее время это не первый подобный случай на направлении Варшава - Минск. Подробности этих ДТП и все обстоятельства сегодняшней аварии в репортаже Юрия Шевчука.

ДТП с международным рейсом под Фаниполем

Авария произошла около 9-ти утра возле деревни Черкассы. Водитель международного рейса Варшава - Минск, двигаясь по средней полосе, при перестроении столкнулся с погрузчиком. После машину отбросило на легковушку, далее она опрокинулась набок в кювет. Практически сразу по факту ДТП правоохранителями была дана правовая оценка.

Квалифицированная помощь медиков

Александр Суходольский, официальный представитель СК Беларуси:

В салоне автобуса находился 61 пассажир - граждане Беларуси и иностранцы - и 2 водителя. Для деблокировки пострадавших понадобилась помощь спасателей. Травмы получили 15 человек. Восьми пациентам медицинскую помощь оказали на месте. Остальные были госпитализированы в больницы Минска. К этому моменту всем им оказана квалифицированная помощь медиков.





Те пациенты, которые нуждались в экстренном оперативном вмешательстве, им проведены операции, двое пациентов отпущены на амбулаторное лечение. Среди этих семи пострадавших, которые к нам доставлены и обратились, детей нет, все пациенты взрослого возраста. Игорь Шиманский, заместитель главврача клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска

Среди пациентов БСМП двое граждан Германии

Состояние одного человека врачи оценивают как тяжелое, он на искусственной вентиляции легких, второй после операции, стабилен. Из семи человек, поступивших в больницу скорой помощи в Минске, на лечении остаются пятеро, двоих после обследования отпустили домой. Среди пациентов БСМП двое граждан Германии.

По предварительным обстоятельствам, водитель автобуса при перестроении не убедился в безопасности совершаемого маневра и совершил наезд на попутно двигающийся погрузчик. По причинам дорожного происшествия дополнительно будут проведены необходимые действия с целью установления виновников данного происшествия. Борис Луцевич, замначальника УГАИ УВД Миноблисполкома

Это не первый подобный случай на направлении Минск -Варшава за последнее время.Еще одно происшествие -в сентябре. Автобус Минск -Варшава попал в ДТП недалеко от населенного пункта Петровина. Авария произошла по причине того, что водитель автобуса не справился с управлением. А в августе автобус белорусского перевозчика вез туристов из Праги в направлении Варшавы и опрокинулся. Тогда причиной аварии стало то, что водитель уснул за рулем.

Стоит ли говорить, что все эти аварии более чем красноречиво говорят о том, что настало время обратить пристальное внимание на всех перевозчиков, осуществляющих маршруты не только по этому, но другим международным направлениям.

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