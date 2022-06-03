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Новые подробности празднования Фестиваля национальных культур в Гродно
Жить мирно, по-соседски не только важно, но и возможно. Тому пример - Беларусь. 154 национальности в нашей стране без притеснений, гонений. При этом каждая свободно может популяризировать и свои традиции.
Мы переносимся в Гродно, где сегодня стартует Фестиваль национальных культур. Уже 13-й по счету. Его называют символом мира и межнациональной дружбы на белорусской земле. Приветствие участникам и гостям форума направил Президент Александр Лукашенко.
События последнего часа и что в эти минуты происходит в Гродно, узнаем у Анастасии Бенедисюк (прямое включение).
Приветствую из фестивального Гродно. Так и хочется сказать: "Новым друзьям мы рады всегда". Эта фраза, которую традиционно слышим в первый день фестиваля. И, наверно, впервые будет так актуально добавить - тем, кто к нам с миром. К сожалению, ситуация у границ, агрессивная риторика коллективного Запада заставляет расставлять такие акценты. Участники круглого стола "Беларусь - наш общий дом: единство наций и поколений" приняли обращение к мировому сообществу.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Сегодня здесь представители Польши, Молдовы. Они все наши, они живут тут. У нас нет разделений. Но национальность у них поляк, молдованин, казах, узбек, цыган. Все они говорили о том, что мы любим Беларусь, мы безмерно преданы своей стране, своему народу. Мы с глубоким уважением относимся к Президенту Беларуси, который делает все, чтобы здесь люди не чувствовали никаких различий по национальному признаку. Это действительно так. Мы приняли воззвание-обращение, которое будет направлено мировому сообществу, что Беларусь может являться примером сегодня, как могут жить люди разных национальностей в мире, согласии и единстве.
В эти минуты в Гродно продолжают работать выставки. Колоритно сегодня встречали гостей на показе туристического потенциала. Зазывали как на настоящую охоту с помощью рога. Образ белорусской высшей шляхты, костюмы шили с картин. Все из натуральной кожи. А это уже народный казачий ансамбль из Бобруйска. Российская диаспора.
Народные коллективы, музеи, замки и дворцы - всем этим мы можем гордиться. Более того, с учетом внешней обстановки туристический внутренний потенциал становится безграничным. Будущее сегодня обсуждали, как сказал вице-премьер, готовы стимулировать сферу и дальше.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: Мы никого не агитируем, мы просто показываем, какая обстановка, атмосфера у нас в стране. Наша страна монолитная, единая. Мы уверенно смотрим в будущее, поскольку у нас есть реальное, хорошее настоящее.
Но, конечно, самое зрелищное и ожидаемое - это шествие, которое начнется здесь менее чем через час.
Представители диаспор в национальных костюмах. Красивой колонной они пройдут от площади Ленина до площади Советской. Будет настолько ярко, что бывалые горожане между собой говорят - ждем карнавал.
Особенность нынешнего фестиваля - цветы
Ими будут украшать подворья и с ними в руках участвовать в шествии. Так познакомимся, кто и с каким себя ассоциирует. Каждый представит свой национальный цветок, который изображен в орнаменте.
Люди на улицах города делятся своими впечатлениями:
Я в восторге от города, потому что я приезжий человек. Мне все здесь нравится, связанное с Беларусью и Россией. И думаю, как здорово, что такой праздник славянской культуры.
Единение людей, народов через такие мероприятия, через отношения, через дружбу. Это просто большое дело.
Добавлю, шествие перейдет в церемонию открытия и гала-концерт. Сцена стала больше. Там уже готовится Президентский оркестр. Ждем выступления хореографических коллективов и солистов. Обещаю и совсем необычные дуэты.
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