Новые подробности в деле Сапеги раскрыл СК

Следственный комитет раскрыл новые подробности в деле Софии Сапеги, сообщает БелТА.



"В производстве Главного следственного управления Следственного комитета находилось уголовное дело в отношении Софии Сапеги, которая являлась одним из администраторов на сегодняшний день уже экстремистского формирования "Черная книга Беларуси". В ходе расследования уголовного дела следователи тщательно исследовали все носители информации Сапеги, что помогло установить линию взаимодействия экстремистов с лицами, проживающими на территории Беларуси, которые, вдохновившись идеями разжигания социальной вражды и тотального геноцида альтернативных мнений, активно способствовали деятельности ЧКБ, подпитывали администраторов конфиденциальной информацией, в том числе личными данными граждан Беларуси", - рассказали в ведомстве.



После того, как удалось установить личности и местонахождение некоторых пособников формирования, последовало задержание, возбуждение уголовных дел и предъявление обвинений за совершенные преступления.



В 2020 году деструктивными ресурсами активно распространялась ложная информация о том, что личные данные госслужащих передают экстремистам их же родственники и знакомые, но данная информационная повестка была направлена исключительно на деморализацию и подрыв психологического климата в социальных группах законопослушных граждан, правоохранителей и госаппарта. Следствию удалось установить реальных серых кардиналов информационной войны.



На сегодняшний день группа технической поддержки преступного сообщества насчитывает десятки человек. Среди них выявлены работники госорганов, бывшие правоохранители и лица, имевшие доступ к личным данным белорусов. Именно они, игнорируя все возможные нравственные и моральные принципы, правила, инструкции, законы сливали экстремистам конфиденциальную информацию. В дальнейшем она использовалась для травли, запугивания, психологического и физического насилия. Также эта информация помогала координировать преступные действия экстремистских ячеек, такие как вандализм, повреждение имущества, угроза убийством и реальные нападения на людей.



Среди отличившихся 31-летний менеджер сети мобильного оператора "БЕСТ", который активно занимался передачей персональных данных администраторам ЧКБ, доступ к которым имел в рамках своих должностных обязанностей. Сейчас мужчина находится под стражей. Ему предъявлено обвинение за пособничество в возбуждении социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных должностным лицом с использованием своих служебных полномочий и группой лиц, повлекших иные тяжкие последствия (ч.6 ст.16 и ч.3 cт.130 Уголовного кодекса).



Список установленных и задержанных пособников экстремистской сети только в рамках расследования одного уголовного дела насчитывает более 20 человек. Некоторые из них получили заслуженное наказание в виде 5-11 лет лишения свободы. По аналогичной схеме продолжают устанавливаться связи преступников с другими гражданами, которые также будут задержаны и привлечены к установленной законом ответственности.