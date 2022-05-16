Новые поликлиники в поселках Боровляны, Озерцо откроют в 2022 году

Это модернизация операционных блоков - у нас их два. По одному из них проектные работы завершены, по второму завершаются. В перспективе на базе ЦРБ мы построим еще один корпус лечебный. И, конечно же, это строительство новой поликлиники в микрорайоне № 6 Молодечно. Там мы недавно открывали садик-школу.

Усиление системы здравоохранения самого населенного в стране Минского района. В этом году здесь откроют новые поликлиники в поселках Боровляны и Озерцо. Далее на очереди Заславль. Модернизируют и действующие учреждения.Так, в Молодечно после масштабной реконструкции открыли внутренний двор комплекса корпусов и роддома центральной районной больницы. Теперь это полностью пешеходная зона. Парковки для гостей организованы отдельно. Появились новые места для прогулок и отдыха и дополнительное озеленение - все с комфортом по принципу "больничного городка". И как рассказало руководство Молодечно, в планах - новые и необходимые району объекты здравоохранения.За последние годы в Молодечненской больнице появились кабинеты КТ и МРТ. Из новинок также ангиографический кабинет. Теперь он работает в круглосуточном режиме.