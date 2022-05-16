3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Новые поликлиники в поселках Боровляны, Озерцо откроют в 2022 году
Усиление системы здравоохранения самого населенного в стране Минского района. В этом году здесь откроют новые поликлиники в поселках Боровляны и Озерцо. Далее на очереди Заславль. Модернизируют и действующие учреждения.
Так, в Молодечно после масштабной реконструкции открыли внутренний двор комплекса корпусов и роддома центральной районной больницы. Теперь это полностью пешеходная зона. Парковки для гостей организованы отдельно. Появились новые места для прогулок и отдыха и дополнительное озеленение - все с комфортом по принципу "больничного городка". И как рассказало руководство Молодечно, в планах - новые и необходимые району объекты здравоохранения.
Юрий Горлов, председатель Молодечненского райисполкома:
Это модернизация операционных блоков - у нас их два. По одному из них проектные работы завершены, по второму завершаются. В перспективе на базе ЦРБ мы построим еще один корпус лечебный. И, конечно же, это строительство новой поликлиники в микрорайоне № 6 Молодечно. Там мы недавно открывали садик-школу.
За последние годы в Молодечненской больнице появились кабинеты КТ и МРТ. Из новинок также ангиографический кабинет. Теперь он работает в круглосуточном режиме.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все