Новые поправки в Трудовой кодекс Беларуси вступают в силу

Дополнительный отпуск для родителей, а также продление контракта до трех лет с добросовестными сотрудниками. Сегодня в Беларуси вступает в силу обновленный Трудовой кодекс. Изменения в первую очередь направлены на защиту прав работников и расширение полномочий нанимателей. Появится целая глава, регулирующая понятие "дистанционная занятость". На работающих отдаленно будут распространяться общие нормы Трудового кодекса. Новшества коснутся и отцов -теперь они смогут уйти в двухнедельный отпуск, правда, только в первые полгода после рождения ребенка.



