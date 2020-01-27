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Новые поправки в Трудовой кодекс вступят в силу завтра

Изменения направлены на дополнительные меры по защите прав работников, а также расширяют полномочия нанимателей.

Новая редакция обеспечит гарантии людям предпенсионного возраста и продление трудового контракта с добросовестными сотрудниками. Новшества коснутся и отцов - теперь у них появится двухнедельный отпуск, в который можно уйти в первые полгода после после рождения ребенка.Также из документов исчезнут сокращения "исполняющий" и "временно исполняющий обязанности". Подписывать их будет нужно согласно занимаемой должности.

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