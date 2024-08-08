В Минске появились тихие зоны - рассказываем, где теперь нельзя ездить на электросамокатах и моноколесах

В Минске появились зоны без самокатов. Новое правило мобильности уже действует в парках имени Максима Горького и Челюскинцев.

"Тихие" зоны обозначены спецзнаком, а при въезде на такую территорию транспорт останавливается. Сейчас таким образом запрограммированы дополнения шеринговых сервисов. Основной акцент - на безопасность для всех участников движения.