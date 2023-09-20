Новые правила обмена паспортов Беларуси за границей вызвали бурю чувств у беглых, имеющих перед законом нашей страны пока неоплаченные долги. Возглавляющие их персоналии пытаются на фоне собственного бессилия создать хотя бы видимость профпригодности как условных лидеров и выкладывают очередные текстовые полотна, как они будут искать помощи у европолитиков, западного мира и так далее и тому подобное. Тут открывается масса интересного. Например, такие страны, как Литва, содержащие в Вильнюсе штаб фейковых политиков-беглецов, со скрипом, но устно заверяют, что продолжат принимать просроченные паспорта для оформления вида на жительство. Да у них просто другого выхода нет, это как с белорусскими калийными удобрениями, от которых пришлось в ущерб себе же отказаться. Государства, уличенные только в интонационной поддержке липовых лідарак, пока отводят глаза. Особенно от так называемой инициативы паспорт новой Беларуси. Хотя беглые пишут, что его могут выдавать уже в начале 2024 г. И далее ссылаются на "консультации" с Еврокомиссией и странами ЕС. Переводя на человеческий язык, это просто забалтывание своей аудитории. Прежде всего, платежеспособной. Надо собрать для начала 135-145 тыс. евро. Говорить надо. Тем более что бумага и интернет все стерпят. А деньги хоть какие-то, но содрать удастся. А потом - через пару лет - развести руками: не вышло. Впрочем, почему этот паспорт беглых - филькина грамота, нереализуемая идея, понимает и говорит часть самих беглых. Подобный документ, если он появится, это прецедент, перечеркивающий сложившиеся веками правила для структур мира, где паспорт удостоверяет личность и является документом для перемещения через границы. Подделать филькину грамоту от беглых не составит труда. А еще тут же появится масса других организаций, желающих легализоваться из ничего. Это только что на поверхности. Такая головная боль не нужна. Собственно, о том, что без своего реального государства делать паспорт - это просто развод лохов, говорят сами беглые. Те, кому не посчастливилось обосноваться у денежного корыта. Вообще, чтобы проиллюстрировать, как будет обстоять дело с паспортом беглых, далеко ходить не надо. Этим летом польские пограничники задержали 31-летнего белоруса с паспортом "гражданина мира", выданный "Управлением мировой службы". Мужчина утверждал, что документ дает ему право свободно передвигаться по территории всех стран ООН. Пограничники посмеялись и депортировали его. Паспорт гражданина мира можно купить за 75$ на три года. Но это в общем-то сувенир. Похожей корочкой будет являться и паспорт беглых. Помните смешные удостоверения из магазина приколов? Это из той же оперы. Но самое забавное - это читать от беглых претензии к государству, которое они на словах не признают и чьи законы нарушают. Кто бы говорил! В новых правилах обмена реальных паспортов Беларуси с истекшим сроком беглые должны винить прежде всего самих себя. Это следствие их действий. Хотели перемен - добились. По своему скудоумию они не всегда это понимают. Но что поделаешь? Дураки совершают дурацкие поступки, от которых наступают дурацкие последствия. Что здесь удивительного? Только, пожалуй, то, что в данном случае дураки создадут себе и своего рода удостоверение дурака. И ни за каким названием паспорта новой Беларуси его не спрячешь.