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Правила ПДД: что нужно делать и куда обращаться, если вас сбил электросамокатчик или велосипедист
Адвокат специализированной юридической консультации Минска "Транспорт и право" Елена Мойсеюк рассказала, чтото нужно делать и куда обращаться, если вас сбил электросамокатчик или велосипедист,пишет sb.by.
Если речь идет о столкновении гироскутера, моноколеса или электросамоката с пешеходом, то следует учесть, что все участники дорожного движения в таком случае являются пешеходами -как на средствах персональной мобильности, так и без них.
При возникновении подобной ситуации рекомендуется:
1. Незамедлительно сообщить о случившемся сотрудникам ГАИ.
2. При необходимости оказания медпомощи сообщить врачу/медработнику подробные обстоятельства и механизм получения телесных повреждений, так как в последующем может понадобиться проведение судебной медицинской экспертизы.
3. Зафиксировать следы места столкновения, не изменять обстановку места происшествия до прибытия сотрудников ГАИ (можно сделать фотографии с места происшествия, записать данные свидетелей).
4. Специалисты проведут проверку и дадут правовую оценку действиям каждого из лиц. При причинении тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения пешеходу виновный может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 155 УК Беларуси.
Если будет установлен факт нарушения ПДД и пешеходу будет причинен незначительный вред здоровью или будет повреждено его имущество, то привлечение виновного лица к административной ответственности автоматически не восстановит права пешехода, поскольку административный штраф подлежит уплате не в пользу лица, которому был причинен вред, а в пользу государства.
Если пешеход, которому был причинен вред, желает возместить имущественный вред, получить компенсацию морального вреда (при причинении вреда здоровью, а не имуществу), то с таким требованием необходимо обращаться в суд. Здесь важно установить личность и контактные данные, включая адрес места проживания или регистрации лица, которое управляло мобильным средством передвижения.
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