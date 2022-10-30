Правила ПДД: что нужно делать и куда обращаться, если вас сбил электросамокатчик или велосипедист

Адвокат специализированной юридической консультации Минска "Транспорт и право" Елена Мойсеюк рассказала, чтото нужно делать и куда обращаться, если вас сбил электросамокатчик или велосипедист,пишет sb.by.



Если речь идет о столкновении гироскутера, моноколеса или электросамоката с пешеходом, то следует учесть, что все участники дорожного движения в таком случае являются пешеходами -как на средствах персональной мобильности, так и без них.







При возникновении подобной ситуации рекомендуется:

1. Незамедлительно сообщить о случившемся сотрудникам ГАИ.

2. При необходимости оказания медпомощи сообщить врачу/медработнику подробные обстоятельства и механизм получения телесных повреждений, так как в последующем может понадобиться проведение судебной медицинской экспертизы.

3. Зафиксировать следы места столкновения, не изменять обстановку места происшествия до прибытия сотрудников ГАИ (можно сделать фотографии с места происшествия, записать данные свидетелей).

4. Специалисты проведут проверку и дадут правовую оценку действиям каждого из лиц. При причинении тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения пешеходу виновный может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 155 УК Беларуси.

Если будет установлен факт нарушения ПДД и пешеходу будет причинен незначительный вред здоровью или будет повреждено его имущество, то привлечение виновного лица к административной ответственности автоматически не восстановит права пешехода, поскольку административный штраф подлежит уплате не в пользу лица, которому был причинен вред, а в пользу государства.