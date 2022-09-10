Новые правила ПДД: участники движения на электросамокате, гироскутере и моноколесе приравнены к пешеходам

Осенью будем ездить по-новому. С 27 октября в Беларуси вступают в силу изменения в правила дорожного движения. Главные нововведения коснутся новых видов средств передвижения. Правила прописали для электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других модных гаджетов. Все это в ПДД теперь называется средствами персональной мобильности.

Начальник отделения главного управления ГАИ Беларуси Вероника Романькова рассказала, что на средствах персональной мобильности можно передвигаться с 14 лет, и это важно. "Потому что родители зачастую своим малолетним детям покупают на день рождения такие подарки, как электросамокат, моноколесо, сигвей, - продолжила Вероника Романькова. - Уважаемые родители, убедитесь сначала в характеристиках, в том числе и возрастных, и после этого, согласно новым правилам дорожного движения, разрешайте своему ребенку передвигаться на таком СПМ".

Все, кто передвигается на электросамокатах, кто передвигается на гироскутерах - это пешеходы. Нельзя двигаться со скоростью более 25 км/ч, нельзя передвигаться в состоянии алкогольного опьянения.