Новые правила ПДД: велосипедистам на территории Беларуси разрешено не спешиваться

Осенью будем ездить по-новому. С 27 октября в Беларуси вступают в силу изменения в правила дорожного движения. Главные нововведения коснутся новых видов средств передвижения. Правила прописали для электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других модных гаджетов.

Начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси рассказала, что вопрос о велосипедистах был достаточно сложный, вызвал много споров и рассуждений. "Велосипедистам на территории Беларуси разрешено не спешиваться, - подчеркнула Вероника Романькова. - Но вместе с тем в новых правилах прописано, что при подъезде к проезжей части дороги велосипедист обязан снизить заблаговременно скорость, убедиться в собственной безопасности и только после этого начать движение через проезжую часть дороги, при этом со скоростью идущего шагом пешехода, то есть скорость должна быть небольшая".