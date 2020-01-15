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Новые правила по продаже никотиновых смесей могут заработать уже через месяц

Госорганы, бизнес, торговля и производители поддержали предложения МАРТ о введении ограничения на продажу жевательных смесей с никотином. Сегодня в Министерстве прошло заседание общественно-консультативного совета, где обсуждался проект постановления. Нормы направлены на сохранение здоровья в первую очередь молодежи, ведь сегмент рынка никотиновых смесей сегодня растет, а покупать их могут сейчас и дети.

Будет проведена оценка регулирующего воздействия новаций. После документ внесут в правительство. Регулятор уверен, что новые правила по продаже никотиновых смесей могут заработать уже через месяц.

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