Новые правила приема в вузы повысят качество проведения приемной кампании в Беларуси - ректор МГЛУ

В частности, изменяются сроки регистрации на ЦТ. Планируется, что она будет осуществляться с 9 по 22 апреля. Также для абитуриентов-целевиков вводится минимальный средний балл аттестата не ниже 7. Расширяются и систематизируются льготы для поступления одаренных и мотивированных абитуриентов на наиболее востребованные экономикой специальности и в региональные вузы. Соответствующий указ подписал Президент.

