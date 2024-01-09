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Новые правила приема в вузы повысят качество проведения приемной кампании в Беларуси - ректор МГЛУ

Внесенные коррективы в правила приема в вузы и колледжи Беларуси помогут усовершенствовать и повысить качество проведения приемной кампании. Таким мнением поделилась ректор Минского государственного лингвистического университетаНаталья Лаптева.

В частности, изменяются сроки регистрации на ЦТ. Планируется, что она будет осуществляться с 9 по 22 апреля. Также для абитуриентов-целевиков вводится минимальный средний балл аттестата не ниже 7. Расширяются и систематизируются льготы для поступления одаренных и мотивированных абитуриентов на наиболее востребованные экономикой специальности и в региональные вузы. Соответствующий указ подписал Президент.

Так, новые коррективы помогут увеличить число целевиков в вузах. Только вМГЛУна условиях целевой подготовки сейчас обучаются около 200 человек, ещепорядка 60 студентов - олимпиадники.

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