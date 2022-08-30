Новые правила реализации деловой древесины пояснили в профильном ведомстве Беларуси

Владимир Креч, замминистра лесного хозяйства Беларуси: Сегодня мы понимаем, что этот механизм гораздо проще. Это из моментов стимулирования строительства, в том числе и жилья, именно из нашего национального богатства - из древесины, которой у нас сегодня вдоволь. Мы сегодня находимся на пике и лесистости нашей страны, и оптимальной возрастной структуры, поэтому, конечно же, этим нужно воспользоваться.