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Новые правила реализации деловой древесины пояснили в профильном ведомстве Беларуси

Сделать древесину доступнее и оптимизировать ее стоимость - на это направлен соответствующий указ Президента. Новые правила реализации сырья пояснили в профильном ведомстве.

Так, новации позволят физлицу покупать деловую древесину напрямую у лесхозов для собственного потребления по четко установленным прейскурантам. Речь о строительстве, реконструкции и капремонте жилых домов. Здесь максимальный лимит - до 70 кубометров круглого леса. А для текущего ремонта сооружений - до 10 кубов. Также ожидается, что будут уменьшены и сроки получения древесины - до 60 дней. Ранее такая процедура могла доходить до полутора лет.

Владимир Креч, замминистра лесного хозяйства Беларуси: Сегодня мы понимаем, что этот механизм гораздо проще. Это из моментов стимулирования строительства, в том числе и жилья, именно из нашего национального богатства - из древесины, которой у нас сегодня вдоволь. Мы сегодня находимся на пике и лесистости нашей страны, и оптимальной возрастной структуры, поэтому, конечно же, этим нужно воспользоваться.

Документ в новой редакции заработает уже с 25 сентября.

Фото:pixabay.com

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