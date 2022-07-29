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Новые правила рыбалки вступили в силу в Беларуси
В Беларуси с сегодняшнего дня вступают в силу новые правила рыбалки. Среди них запрет на аренду водоемов в населенных пунктах. Нововведений много. Например, расширился перечень категорий рыбаков со льготными тарифами на платных водоемах. Со скидками могут рыбачить дети и подростки до 16 лет, а также пенсионеры. Также теперь ведется подсчет подводных охотников Белорусским обществом охотников и рыболовов.
Расширяется и перечень категорий рыбаков со льготными тарифами, а завезенные виды рыб - американского сомика, амурского чебачка и головешку-ротана - теперь можно вылавливать без ограничений.
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