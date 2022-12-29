Новые правила школьного питания в Беларуси

Дети с сельской пропиской могут получить бесплатное питаниев городских школах, если на это пойдут местные власти. Положение о питании школьников меняется в Беларуси, такое решение принял Совмин республики. Соответствующее постановление № 917 от 27 декабря опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Об этом пишетSputnik.

Часть норм вступает в силу 30 декабря 2022 года, остальные - с 1 и 6 января 2023 года. То есть обновленное положение полностью заработает с третьей четверти.

Одно из новшеств состоит в том, что не надо платить за дни, когда ребенка не было в школе. Но только в том случае, если родители предупредили педагогов об отсутствии накануне устно или письменно. Уточняется, что платить надо не позднее 25-го числа текущего месяца.

Другой новый пункт гласит, что родители оплачивают 100 % от утвержденных норм расходов на питание. Сумма может увеличиваться за счет повышающего коэффициента, если такое предусмотрено законодательством.

Бесплатное питание

Ученики 5-11 классов, которые живут на селе, но учатся в городских школах или школах горпоселков, смогут бесплатно питаться. Правда,для этого нужно решение местной власти.

Если ученик живет в общежитии, то ему будет положено не четырехразовое, а пятиразовое бесплатное питание.

Также, согласно старой редакции, родители многих "бесплатников" должны были до 31 августа подавать заявление на питание. По новой - до 25 августа.

В новой редакции отдельно прописано и то, что примерные двухнедельные рационы должны проверяться санстанцией. Раньше были отдельные наборы блюд для трех возрастных групп: 6-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет. Теперь точной разбивки по возрасту нет. Написано, что будут рационы "единые по набору блюд" и есть фраза "в зависимости от возраста" без цифр.

Невкусно и однообразно

Осенью 2022 года премьер-министр Беларуси Роман Головченко резко раскритиковал питание в школах. Претензии в основном были к меню. Он назвал школьную еду невкусной и однообразной.

"Я посмотрел выборочно, попросил дать меню школ на следующую неделю. Орша, Минск, Барановичи и так далее. Каша рисовая вязкая, каша овсяная, пшенная, котлета рубленая. Дети с 6 до 10 лет - они это даже дома, наверное, не едят. А если оно еще и холодное, как часто бывает. Вы будете есть холодную пшенную кашу? Думаю, что нет. Так почему наши дети должны есть?" - спросил тогда премьер чиновников.

Без завтрака

Глава правительства также говорил, что дети не всегда доедают блюда в школьных столовых. В ответ на это в Минске и ряде школ в регионах решили запустить пилотный проект. Суть его проста: первый прием пищи будет через три с половиной часа после начала занятий, то есть вместо завтраков будет только обед. Как пояснили в Минобразования, в школу ученики приходят утром, уже позавтракав дома.



