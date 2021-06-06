Новые правила YouTube - чего ожидать

Информационный шум и фейки стали уже привычным элементом информационной войны. Но куда хуже, когда такими инструментами толпу подстрекают к протестам, координируют и даже навязывают экстремистскую идеологию, очерняют памятные даты в попытках переписать историю.



И даже если вы не хотите смотреть подобный контент - придется. Ведь зачастую оппозиционная пропаганда действует через обыкновенную рекламу. А с 1 июня, по новым правилам видеохостинга YouTube, сервис может вставлять рекламу во все видео, опубликованные на платформе. Даже на каналах, не включенных в партнерскую программу. И неважно, хотел блогер на своем видео какую-то конкретную рекламу или нет. Никакого права выбора, а только новые налоги.



Видеосервис начнет вычитать налоги США с доходов блогеров, которые не живут в этой стране. И не стоит забывать, что при этом далеко не редкость удаление с платформы видеохостинга YouTube целых фильмов, которые просто не нравятся, например, американскому политическому истеблишменту. Или цензурирование по возрастной категории.



Звучит слишком авторитарно? Так и понятие "цифровой ГУЛАГ" появилось в нашей жизни неслучайно. Но куда же смотрят международные правозащитники, учителя демократии? Или им это наоборот выгодно? Ответы в авторской рубрике у Марии Петрашко (видео).

