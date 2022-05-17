Новые проекты в области электронного правительства презентуют на форуме #GBC в Минске. Он стартует 18 мая. Мероприятие пройдет уже во второй раз, в прошлом году форум зарекомендовал себя как эффективная площадка для поиска новых контактов и контрактов. В целом, вБеларуси сегодня успешно функционирует ряд государственных информационных систем и решений, которые позволяют вести комфортный электронный диалог всех заинтересованных - государства, бизнеса и граждан. В этом году на едином портале электронных услуг проведено более 25 млн операций. В ближайшей перспективе планируется запуск новых услуг. Например, может появиться возможность узнать историю автомобиля с пробегом, получить электронную визу в Беларусь.