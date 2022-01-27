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Новые промышленные проекты экономики запланированы в Минской области

Свободная экономическая зона "Минск" проводит инвентаризацию своих площадок. Так, в Жодино есть более 50 свободных гектаров для размещения новых промышленных предприятий. В целом реализация крупных проектов в ближайшее время ожидается в АПК: это новый завод по переработке зерна и производства аминокислот Белорусской национальной биотехнологической корпорации. В Вилейке планируют открыть производство сыра "Камамбер". Оно будет замещать импорт. В Солигорске появится новый проект в сфере птицеводства с большим экспортным потенциалом.

Это птицефабрика "Солигорская" с производством перепелиного яйца. Это инновационный проект, который проходит государственную экспертизу. Будем оказывать ему поддержку из инновационного фонда. И впервые у нас в стране будет механизированный отбор и сортировка перепелиного яйца. Уже есть покупатели не только в стране, но и ОАЭ. Мы заключили первые контракты на продажу перепелиного яйца на выставке в Дубае
Александр Рулькевич, председатель Комитета экономики Миноблисполкома

Всего на этот год в экономике Минской области запланировано начать реализацию 31-го инвестиционного проекта.

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