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Новые промышленные проекты экономики запланированы в Минской области
Свободная экономическая зона "Минск" проводит инвентаризацию своих площадок. Так, в Жодино есть более 50 свободных гектаров для размещения новых промышленных предприятий. В целом реализация крупных проектов в ближайшее время ожидается в АПК: это новый завод по переработке зерна и производства аминокислот Белорусской национальной биотехнологической корпорации. В Вилейке планируют открыть производство сыра "Камамбер". Оно будет замещать импорт. В Солигорске появится новый проект в сфере птицеводства с большим экспортным потенциалом.
Это птицефабрика "Солигорская" с производством перепелиного яйца. Это инновационный проект, который проходит государственную экспертизу. Будем оказывать ему поддержку из инновационного фонда. И впервые у нас в стране будет механизированный отбор и сортировка перепелиного яйца. Уже есть покупатели не только в стране, но и ОАЭ. Мы заключили первые контракты на продажу перепелиного яйца на выставке в Дубае
Всего на этот год в экономике Минской области запланировано начать реализацию 31-го инвестиционного проекта.
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