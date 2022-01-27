Новые промышленные проекты экономики запланированы в Минской области

Это птицефабрика "Солигорская" с производством перепелиного яйца. Это инновационный проект, который проходит государственную экспертизу. Будем оказывать ему поддержку из инновационного фонда. И впервые у нас в стране будет механизированный отбор и сортировка перепелиного яйца. Уже есть покупатели не только в стране, но и ОАЭ. Мы заключили первые контракты на продажу перепелиного яйца на выставке в Дубае

Александр Рулькевич, председатель Комитета экономики Миноблисполкома