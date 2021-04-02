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Новые пути развития Союзного государства обсуждают в онлайн- и офлайн-форматах
Сегодня День единения народов Беларуси и России
. И сегодня по глубине сближения национальных законодательств, развитию договорно-правовой базы и масштабам взаимодействия в промышленной, научно-технической, оборонной, внешнеполитической, социальной и гуманитарной областях Союзному государству нет равных на евразийском пространстве, говорится в поздравлении Председателя Высшего госсовета Союзного государства, Президента Беларуси Александра Лукашенко белорусам и россиянам.
День единения - возможность рассмотреть и актуальные вопросы в жизни Союзного государства
Из-за пандемии новые пути развития обсуждают в онлайн и офлайн-форматах.
и в Большом зале пресс-центра "Россия сегодня" в Москве. Пул спикеров - от представителей республиканских и федеральных ведомств до представителей молодежи. На повестке также: усовершенствование единого правового пространства, развитие экономики, конструктивный диалог в вопросах внешней политики и социальной защиты.
25 лет: общие достижения
За 25 лет взаимный товарооборот Беларуси и России вырос в 6 раз - с 5 млрд до 30. Среди общих достижений - совместный запуск космических аппаратов, создание суперкомпьютеров, реализация многочисленных высокотехнологичных проектов в промышленности и сельском хозяйстве, ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС. Главная цель сегодняшних панельных дискуссий - новые возможные интеграционные проекты, которые белорусы могут предложить своим коллегам.
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