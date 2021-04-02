Новые пути развития Союзного государства обсуждают в онлайн- и офлайн-форматах

Сегодня День единения народов Беларуси и России

. И сегодня по глубине сближения национальных законодательств, развитию договорно-правовой базы и масштабам взаимодействия в промышленной, научно-технической, оборонной, внешнеполитической, социальной и гуманитарной областях Союзному государству нет равных на евразийском пространстве, говорится в поздравлении Председателя Высшего госсовета Союзного государства, Президента Беларуси Александра Лукашенко белорусам и россиянам.

День единения - возможность рассмотреть и актуальные вопросы в жизни Союзного государства

Из-за пандемии новые пути развития обсуждают в онлайн и офлайн-форматах.

и в Большом зале пресс-центра "Россия сегодня" в Москве. Пул спикеров - от представителей республиканских и федеральных ведомств до представителей молодежи. На повестке также: усовершенствование единого правового пространства, развитие экономики, конструктивный диалог в вопросах внешней политики и социальной защиты.

25 лет: общие достижения