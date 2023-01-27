Новые разработки и методики РНПЦ помогают улучшить спортивные тренировки и результаты

В Республиканском научно-практическом центре спорта активная работа ведется по созданию и реализации новых проектов, позволяющих не только усовершенствовать процесс подготовки спортсменов и тестирование организма, но и способствовать скорейшей реабилитации. По белорусскому патенту с помощью Академии наук изготовлена опытная модель, которая уже успешно используется при тестировании и реабилитации после травм нижних конечностей. Одна из главных функций тренажера - стабилизация при неустойчивой опоре. Что особенно важно - на нем могут заниматься спортсмены-паралимпийцы.